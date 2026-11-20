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Служба безпеки України та Національна поліція викрили п’ятьох місцевих жителів віком від 17 до 39 років, яких підозрюють у виконанні завдань російських спецслужб. За даними слідства, вони підпалювали автомобілі, магазин військового одягу та спорядження в Києві, Кропивницькому, Одесі й Івано-Франківську.

За інформацією спецслужби, фігуранти потрапили в поле зору російських кураторів, коли шукали легкого заробітку або знайомств у тематичних Telegram-каналах.

У Києві затримали двох чоловіків — неповнолітнього місцевого жителя та 24-річного чоловіка. Слідство стверджує, що вони за допомогою запальної суміші підпалили цивільний автомобіль і вантажівку Сил оборони. Одного з них завербували через фейковий акаунт дівчини та запропонували криптовалюту за знищення машин, якими могли користуватися військові й волонтери. Іншому обіцяли гроші за підпали дорогих автомобілів.

У Кропивницькому правоохоронці затримали безробітного, якого підозрюють у підпалі магазину військового одягу та спорядження. За даними СБУ, для вербування чоловіка російські спецслужби використали чат знайомств: спочатку він листувався з нібито дівчиною, а згодом на зв’язок вийшов представник РФ.

В Одесі затримали мобілізованого, який самовільно залишив військову частину. За версією слідства, він за гроші погодився працювати на російські спецслужби та підпалив автомобіль. Вогонь перекинувся ще на три машини, припарковані поруч.

В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка під час спроби підпалити позашляховик. СБУ стверджує, що до цього він знищив мікроавтобус Сил оборони, а також автомобілі волонтера та журналіста. Під час знімання пожеж фігурант показував у кадрі картки з кодовими словами, щоб підтвердити російському куратору виконання завдань.

За даними СБУ, підозрюваних затримали протягом доби після вчинення злочинів або безпосередньо під час спроби підпалу. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами й одяг, у якому вони перебували на місцях злочинів.

Усім п’ятьом повідомили про підозру за частинами 1 і 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили в СБУ.

На Донеччині затримали агента РФ, який коригував удари по позиціях ЗСУ.

СБУ викрила агента РФ, який підірвав автомобіль посадовця міськради Дніпра.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затрималав Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.

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