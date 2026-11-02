Семеро цивільних зазнали поранень на Херсонщині через російські обстріли та атаки дронів

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Протягом дня 2 листопада російські війська завдали серії ударів по населених пунктах Херсонської області із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, а також безпілотних літальних апаратів різних типів. За даними обласної прокуратури, станом на 17:30 внаслідок ворожої агресії поранення отримали семеро цивільних осіб.

Зокрема, п'ятеро жителів Херсона та одна жителька села Олександрівка постраждали від атак дронів, а ще один цивільний у регіональному центрі зазнав осколкового поранення внаслідок детонації вибухового пристрою. Окрім людських жертв, ворожі обстріли завдали збитків цивільній інфраструктурі, пошкодивши будівлі медичних закладів, торговельне приміщення та автотранспорт.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура.

Унаслідок російських ударів по Чугуєву Харківської області кількість постраждалих зросла до семи осіб.

Ракетний удар по Чугуєву спричинив пожежу на підприємстві.

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