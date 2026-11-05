Ще трьом російським військовим оголосили підозри за удар по Охматдиту
СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру трьом представникам командування армії РФ, причетним до організації ракетної атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року.
Йдеться про командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Скітського, заступника командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Іллю Корякіна та начальника штабу 121-го полку Олександра Сенченка.
За даними слідства, вони брали участь у плануванні атаки та віддали підлеглим наказ застосувати крилату ракету Х-101, випущену з бомбардувальника Ту-95МС.
Унаслідок удару по корпусу токсикології загинули двоє людей, ще десятки отримали поранення.
Фігурантам інкримінують воєнні злочини, поєднані з умисним убивством. Раніше за цей удар підозри отримали російські генерали Сергій Кобилаш, Сергій Кувалдін та Микола Варпахович.
Джерело: Служба безпеки України.
У Києві повністю завершили відбудову національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», пошкодженої внаслідок російського ракетного удару в липні 2024 року.
У Росії підстрелили офіцера, причетного до обстрілу Охматдиту.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора офіційно висунули заочну підозру генерал-майору Сергію Кувалдіну. Слідство встановило, що саме він, обіймаючи посаду начальника штабу дальньої авіації ВПС РФ, віддав злочинний наказ на здійснення масованого ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року.