Ще трьом російським військовим оголосили підозри за удар по Охматдиту

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СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру трьом представникам командування армії РФ, причетним до організації ракетної атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року.

Йдеться про командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Скітського, заступника командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Іллю Корякіна та начальника штабу 121-го полку Олександра Сенченка.

За даними слідства, вони брали участь у плануванні атаки та віддали підлеглим наказ застосувати крилату ракету Х-101, випущену з бомбардувальника Ту-95МС.

Унаслідок удару по корпусу токсикології загинули двоє людей, ще десятки отримали поранення.

Фігурантам інкримінують воєнні злочини, поєднані з умисним убивством. Раніше за цей удар підозри отримали російські генерали Сергій Кобилаш, Сергій Кувалдін та Микола Варпахович.

Джерело: Служба безпеки України.

У Києві повністю завершили відбудову національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», пошкодженої внаслідок російського ракетного удару в липні 2024 року.

У Росії підстрелили офіцера, причетного до обстрілу Охматдиту.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора офіційно висунули заочну підозру генерал-майору Сергію Кувалдіну. Слідство встановило, що саме він, обіймаючи посаду начальника штабу дальньої авіації ВПС РФ, віддав злочинний наказ на здійснення масованого ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року.

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