Російські ресурси заявили, що штурмовий загін «Тайфун» нібито захопив Шилівку на Донеччині. Однак ця інформація не відповідає дійсності: село залишається під контролем Сил оборони України. У 155-й окремій механізованій бригаді пояснили, як росіяни намагаються створювати подібні інформаційні вкиди.

Військові звернули увагу на відео, яке поширюють ресурси, близькі до Міністерства оборони Росії. На кадрах російська сторона стверджує, що її підрозділ «Тайфун» нібито встановив контроль над Шилівкою.

У бригаді наголосили, що це неправда. Українські військові продовжують утримувати населений пункт, а російська заява не підтверджується реальною ситуацією на місці. «Село й далі тримають Сили оборони України», — зазначили у 155-й окремій механізованій бригаді.

Як росіяни створюють такі відео

Українські військові пояснили, що російські загарбники використовують знайому схему для створення пропагандистських матеріалів. Окремі російські солдати або невеликі групи намагаються просочитися між українськими позиціями. Їхня мета — дістатися до певного місця, розгорнути прапор і зняти це на відео.

Потім такі кадри поширюють у мережі як доказ нібито захоплення населеного пункту. Однак сам факт появи російського прапора на відео не означає, що армія РФ контролює територію або закріпилася там. «Прапор на відео ще не означає, що населений пункт під їхнім контролем», — наголосили у бригаді.

«Штурмовий загін» виявився одним військовим

У 155-й окремій механізованій бригаді також розповіли, що російський підрозділ «Тайфун», який нібито захопив Шилівку, насправді не був штурмовою групою. За інформацією українських військових, на відео йшлося про одного російського солдата.

Його взяли в полон під час бойової роботи в смузі відповідальності 9-го армійського корпусу Збройних сил України. Тож заяви російської сторони про захоплення села не відповідають дійсності.

Військові закликали не поширювати неперевірені заяви

У бригаді звернулися до журналістів, адміністраторів інформаційних ресурсів та користувачів соціальних мереж із проханням перевіряти повідомлення про ситуацію на фронті. Зокрема, військові закликають не поширювати заяви російської сторони без підтвердження від українських захисників або інших надійних джерел. У підрозділі нагадали, що неправдива інформація під час війни може мати серйозні наслідки. Вона здатна посилювати тривогу серед цивільних, завдавати болю родинам українських військових і створювати додаткові ризики для підрозділів, які виконують бойові завдання.

Тому повідомлення про нібито захоплення населених пунктів варто оцінювати обережно й не робити висновків лише за відео з прапором. У цьому випадку 155-та бригада прямо заявила: Шилівка залишається під контролем Сил оборони України. Про це 19 листопада повідомила 155-та окрема механізована бригада у Facebook.

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