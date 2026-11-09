Шойгу звинуватив Україну та Європу в підготовці до продовження війни перед переговорами в Абу-Дабі

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Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу напередодні нового раунду тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі виступив із низкою заяв щодо війни. Він стверджує, що Київ нібито не готовий до рішень, які могли б забезпечити довгостроковий мир, а Україна та її європейські партнери начебто готуються до продовження бойових дій.

За словами російського посадовця, Москва цінує зусилля президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Водночас він звинуватив українську владу в небажанні обговорювати рішення, які, на його думку, могли б привести до тривалого миру.

Шойгу також заявив, що Україна та її європейські партнери нібито «налаштовані на продовження війни», а не на пошук шляхів мирного врегулювання.

Окремо секретар Радбезу РФ висловив невдоволення мілітаризацією Європи та назвав провокаціями дії у прикордонних із Росією районах.

Крім того, Шойгу звинуватив Польщу та країни Балтії в систематичній модернізації й розширенні військової інфраструктури НАТО. Також він заявив про нібито поширення західними державами нестабільності у світі.

Усі ці заяви пролунали напередодні запланованого раунду переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Водночас звинувачення Шойгу щодо намірів України та європейських держав є позицією російського посадовця.

Про це Шойгу заявив під час зустрічі секретарів рад безпеки держав-учасниць СНД.

До переговорної команди увійдуть п’ятеро посадовців: голова делегації Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Європейські представники долучаться до переговорів щодо завершення війни в Україні, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Францію на консультаціях представлятимуть, щоб донести позицію європейських країн.

Росія направить на тристоронні переговори з Україною та Сполученими Штатами в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж під час попередніх раундів. До її складу увійдуть високопоставлені дипломати та представники військового керівництва, що може свідчити про готовність Москви обговорювати як політичні питання, так і ситуацію на фронті.

Європейські країни не готові розглядати пропозиції Москви про зміну архітектури безпеки на континенті, доки Росія продовжує агресію проти України та порушує міжнародні домовленості. Така позиція може посилити розбіжності між європейськими союзниками та адміністрацією президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Раніше Сибіга назвав головні вимоги України перед переговорами в Абу-Дабі.

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на міжнародних переговорах, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

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