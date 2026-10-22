Штурмовики легіону Свобода Росії взяли участь у підземній операції Велес

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Бійці легіону «Свобода Росії» брали участь у підземній контрнаступальній операції «Велес» із прориву російської оборони та звільнення територій на Куп’янському напрямку.

За даними легіону, частину бойових завдань бійці виконували у мережі підземних комунікацій завдовжки понад 15 кілометрів спільно з 2-им корпусом НГУ «Хартія», ГУР МОУ та іншими підрозділами Сил оборони. У рамках операції під землею застосовували піхоту, роботизовані комплекси та дрони-камікадзе для зачистки тунелів, які рф використовувала у своєму тилу.

Джерело: легіон «Свобода Росії» у фейсбуці.

Під час операції «Велес» українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил російських окупантів на Куп’янському напрямку. Наступ відбувався під прикриттям безпілотників.

Також, Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів на Донеччині, — DeepState.

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