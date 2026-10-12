Сибіга нагадав Лаврову про трибунал після заяв проти Зеленського

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що президент Володимир Зеленський нібито не заслуговує на перепочинок на полі бою.

Український дипломат заявив, що сам Лавров заслуговує на місце на Спеціальному трибуналі за злочин агресії проти України.

Очільник українського МЗС назвав російського міністра воєнним злочинцем і наголосив, що його заяви можуть стати додатковими доказами для майбутнього судового процесу.

«Чим більше нерелевантних і цинічних коментарів — тим більше доказів для Трибуналу», — підсумував Сибіга.

Джерело: соцмережі Сибіги

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не збирається погоджуватися на припинення вогню через обіцянки Заходу та України. За його словами, енергетичне перемир’я дасть Києву можливість накопичити сили для продовження війни.

У Росії міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров заявив, що Москва застосовує силу в Україні, яку він назвав усуненням нібито прямої загрози для РФ.

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