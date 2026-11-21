Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про «споконвічні російські землі». Український дипломат наголосив, що державні кордони визначають не історичні марення, а міжнародне право та Статут ООН.

У відповідь на заяви Лаврова український міністр згадав Кубань, Стародубщину, Північну та Східну Слобожанщину, а також українські землі в Поволжі, на півдні Сибіру та Далекому Сході.

«Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини - у межах нинішніх краснодарського краю, бєлгородської, брянської, воронезької, курської та ростовської областей – століттями розмовляли українською і вважали себе українцями. То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі? А заразом і Жовтий, Сірий та Зелений Клини - заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході?», – написав Сибіга.

Міністр наголосив, що саме тому у світі існують міжнародно визнані кордони, які мають визначатися відповідно до норм міжнародного права.

«Їх визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН - поняття, які міністр закордонних справ рф мав би добре знати, але відверто зневажає», – додав Сибіга.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав південний схід України та більшу частину центральної України, зокрема Київ, «історичними російськими землями».

«Південний схід України, звичайно ж, і більша частина центральної України, включаючи Київ, - це, безперечно, споконвічно російські землі. Там живе народ, який хрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі й походимо», – заявив Лавров.

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Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із низкою заяв щодо України, поставивши під сумнів її історичне право на власну територію. Він назвав південний схід і значну частину центральної України, зокрема Київ, «споконвічно російськими землями», а українську владу звинуватив у нібито насадженні «печерної русофобії».

Нагадаємо, Москва підготувала власний позиційний документ про формування нової архітектури безпеки в Євразії, до якої, за задумом Кремля, мають бути залучені всі його союзники. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що запропонована система не повинна обмежувати інтереси жодної зі сторін.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що цілі Москви у війні проти України залишаються незмінними, а скасування так званих обмежень прав російськомовного населення має відбутися негайно і не може бути предметом переговорного торгу. Про це він сказав журналістам за підсумками 21-го Східноазійського саміту в Манілі.

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