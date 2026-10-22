Сибіга відреагував на балістичний удар по Києву словами про російський гуманізм

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 22 жовтня прокоментував російську атаку на Київ, натякнувши на слова спецпосланця США Стіва Віткоффа, який напередодні назвав очільника Кремля Володимира Путіна «гуманістом».

Сибіга наголосив, що це була жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет, які завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, медичних закладах, торгових центрах та житлових районах. Під ударами опинилися й інші міста України, додав він.

«Вночі мешканці Києва почули, як насправді звучить російський "гуманізм"... Умиротворення, раболіпство та лестощі не зупинять цю війну. Зупинити її може лише сила», — резюмував міністр.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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