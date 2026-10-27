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Добровольчий підрозділ «Сибірський батальйон», що складається з громадян росії та воює у складі Сил оборони України, оприлюднив фотографії з вишколу нових рекрутів. На одному з військових полігонів новобранці проходять інтенсивний курс бойової підготовки під керівництвом досвідчених інструкторів.

Під час навчань бійці опановують військові навички, переймають реальний фронтовий досвід та відпрацьовують тактичну взаємодію у підрозділі в умовах, максимально наближених до бойових.

Джерело: Пресслужба «Сибірського батальйону»

Нагадаємо, що 12 березня 2024 легіон «Свобода росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, які складаються із громадян росії, незадоволених диктаторським режимом у Кремлі, здійснили черговий прорив на територію росії у Курській та Бєлгородській областях. Згідно їх заяв, на Курському напрямку вони взяли під контроль смт. Тьоткіно.

Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» і Сибірський батальйон під час свого рейду на Бєлгородщині знищили 452 кремлівських найманців, ще 784 - поранили.

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