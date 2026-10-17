Сили безпілотних систем уразили базу БАРС-Сармат у Кирилівці

Оператори 413-го окремого полку Сил безпілотних систем «Рейд» уразили пункт тимчасової дислокації російського центру спеціального призначення «БАРС-Сармат». Він розташований у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області.

За даними 413-го полку, російські загарбники облаштували базу на території колишнього місця відпочинку. Про операцію українські військові повідомили у Facebook і опублікували відео. Наразі подробиць про масштаби пошкоджень і втрати російської сторони не повідомляють.

Чим займається російський центр «БАРС-Сармат»

«БАРС-Сармат», який також відомий як «БАРС-37», — один із підрозділів російських військ безпілотних систем. Він займається розробкою та бойовими випробуваннями безпілотників, робототехнічних комплексів, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Також фахівці центру працюють над системами управління й зв’язку. Тобто підрозділ не лише використовує готові технології, а й бере участь у створенні та перевірці технічних засобів, які російські військові можуть застосовувати на фронті.

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За оцінкою української сторони, «БАРС-Сармат» становить серйозну загрозу завдяки своїм технічним можливостям. За цим показником його порівнюють із російським центром безпілотних систем «Рубікон», який більше відомий у медіа. Особовий склад «БАРС-Сармат» складається не лише з військових, а й із технічних фахівців. Серед них — програмісти, інженери та технологи, які працюють над військовими розробками й беруть участь у війні проти України.

Центром командує Дмитро Рогозін

Центр «БАРС-Сармат» очолює Дмитро Рогозін — колишній генеральний директор російської державної корпорації «Роскосмос». У 2022 році він залишив цю посаду, а згодом став так званим сенатором від тимчасово окупованої частини Запорізької області. Військовослужбовців центру також залучають до роботи мобільних вогневих груп. Зокрема, вони прикривають транспорт на трасі «Новоросія», яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

За інформацією української сторони, ця дорога перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Для ударів по цілях у тилу російських військ українські захисники використовують, зокрема, безпілотники середньої дальності.

«Рейд» уже атакував об’єкти центру у 2026 році

Нинішній удар по базі в Кирилівці — не перша операція 413-го полку проти об’єктів «БАРС-Сармат». У квітні 2026 року оператори «Рейду» вже завдавали ударів по комплексу об’єктів цього центру в глибині Запорізької області, на узбережжі Азовського моря.

Тоді було підтверджено ураження пункту тимчасової дислокації та майстерень. У цих приміщеннях виготовляли й споряджали безпілотники, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

Таким чином, українські військові повідомляють про повторні удари по об’єктах російського центру, який займається розробкою та застосуванням військових технологій. Водночас інформації про точні наслідки нової атаки в Кирилівці наразі немає. Про це 413-й полк повідомив у Фейсбуці.

Бійці 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ заявили про повторне ураження російського ударного вертольота Мі-28 за допомогою безпілотника. Атака сталася на території Бєлгородської області Росії. Попередній вертоліт цього ж типу українські військові, за їхніми даними, уразили 14 жовтня.

16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Зокрема у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області рф зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча.