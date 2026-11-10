Сили безпілотних систем встановили рекорд, уразивши за добу 806 окупантів

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Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем встановили новий добовий рекорд, уразивши 806 російських військових. Із них 295 окупантів було ліквідовано. Загалом протягом доби українські захисники уразили 2547 ворожих цілей.

"Підрозділи угруповання СБС знову оновили абсолютний добовий рекорд ураження особового складу противника - 806 окупантів, з них 295 ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Загалом протягом доби уражено 2 547 цілей противника.

Серед уражених цілей:

806 одиниць особового складу, з них 295 ліквідовано;

80 точок вильоту дронів;

203 антени ворожих екіпажів;

19 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку;

141 одиниця автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

4 артилерійські системи, зокрема 1 САУ;

33 склади;

719 укриттів та бліндажів;

418 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".



З початку листопада (01-09.11) підрозділи угруповання СБС уразили 20 450 цілей противника, з них 6 298 одиниць особового складу.

Про це повідомили у СБС.

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Дрони атакували окуповані Донецьк і Луганськ, Бердянськ та регіони Росії, є масштабні відключення світла.

ЗСУ уразили базу запуску російських дронів у Криму та низку військових об’єктів окупантів.

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