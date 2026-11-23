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Підрозділи угруповання СБС за добу уразили 808 російських окупантів, із яких 293 були ліквідовані. Це новий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника.

Загалом протягом доби уражено 2552 цілі противника.

Серед уражених цілей:

808 одиниць особового складу, з них 293 ліквідовано;

95 точок вильоту дронів;

1 ЗРК/ЗГРК;

20 РЛС та засобів РЕБ;

178 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

1 танк та 13 бойових броньованих машин;

18 артилерійських систем, зокрема 1 РСЗВ;

663 укриття та бліндажі;

382 ворожі БПЛА типу «коптер», «крило», «шахед» та «гербера».

З початку листопада (01–22.11) підрозділи угруповання СБС уразили 45 353 цілі противника, з них 13 845 одиниць особового складу.

Джерело: СБС

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.

Нагадаємо, на Покровському напрямку військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України зірвали чергову спробу російських окупантів штурмувати українські позиції із залученням бронетехніки та мотоциклів.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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