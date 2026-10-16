Сили оборони FPV-дроном збили російський вертоліт Мі-28 за $18 млн

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Український зенітний FPV-дрон-перехоплювач знищив російський ударний вертоліт Мі-28НМ, відомий як «Нічний мисливець». Операцію ретельно спланували, а для ураження цілі використали безпілотник ВБ-140 «Блискавка», вартість якого становить лише кілька тисяч доларів.

За його словами, російський вертоліт заманили в пастку. Підготовка до знищення повітряної цілі тривала заздалегідь, адже Мі-28НМ регулярно застосовував керовані ракети для ударів по позиціях Сил оборони України.

«Операція була цілком спланована. Отримали інформацію від суміжників, що ворог на певній ділянці фронту дуже активно почав застосовувати армійську авіацію. Ми знали — в певних населених пунктах він іноді з’являється», — зазначив «Гектор».

Батарея БПЛА-перехоплювачів цілодобово тримала безпілотники в повітрі, очікуючи на появу російського вертольота. Коли ціль нарешті виявили, українські військові негайно перейшли до атаки.

За словами «Гектора», орієнтовна вартість Мі-28НМ становить 18 мільйонів доларів, тоді як український дрон-перехоплювач коштує лише кілька тисяч доларів.

Водночас операція мала додаткові складнощі: російський вертоліт знищили на території Російської Федерації, де діє потужна система радіоелектронної боротьби (РЕБ). Через це керування безпілотником і виконання завдання вимагали особливої підготовки.

«Знищення цього гелікоптера було на території російської федерації. Де дуже потужна система РЕБ. Там дуже важко літати, тому борт був адаптований. І треба було дуже низько спускатися до землі. Це була одна з найжирніших цілей. Влітку вдалося вразити ворожий „Оріон“. Це також досить жирна ціль і дуже багато горя», — розповів головний сержант батареї БПЛА-перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади.

Таким чином, українські військові застосували відносно недорогий безпілотник для ураження дорогого російського бойового вертольота. Операція також продемонструвала складність перехоплення повітряних цілей в умовах активної протидії засобів РЕБ.

Про подробиці полювання на російську армійську авіацію в ефірі радіо «Армія FM» розповів «Гектор» — головний сержант батареї БПЛА-перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади.

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