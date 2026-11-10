Сили оборони контролюють Куп’янськ, окупанти намагаються прорватися з півночі

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Українські захисники зберігають контроль над Куп’янськом на Харківщині. Водночас окупанти намагаються просуватися на північних підступах до міста — у напрямку Радьківки та Кіндрашівки.

За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, попередні зміни на цьому напрямку стосувалися переважно околиць міста.

На лівому березі Осколу росіяни намагалися посилити тиск, а на правому після кількох українських операцій були змушені відступити.

Тепер окупанти намагаються просуватися з півночі, зокрема через Голубівку та Радьківку, щоб поповнювати свої групи, які раніше проникли до Куп’янська. Наразі такі спроби пов’язані для них зі значними труднощами.

Трегубов також не виключив, що погіршення погодних умов може ускладнити роботу українських безпілотників і створити сприятливіші умови для проникнення російських груп.

Джерело: Укрінформ, Віктор Трегубов

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