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Сили оборони України ліквідували на фронті 52-річного росіянина Олексія Монахова, який раніше займався професійним хокеєм і ставав чемпіоном Білорусі. Майже всю свою професійну кар'єру Монахов провів у білоруських хокейних клубах. Втім, згодом він опинився у лавах російських окупаційних військ і загинув у війні проти України.

Майже всю професійну кар'єру Олексій Монахов провів у Білорусі. Він виступав за гродненський «Німан», мінські «Тівалі» та «Керамін», «Гомель», могилівське «Хімволокно», «Вітебськ» та «Брест».

У складі «Тівалі» Олексій Монахов став чемпіоном Білорусі у сезоні 1999/2000. У сезоні 2001/2002 разом із «Гомелем» він виграв Кубок Білорусі.

Монахов також чотири рази ставав срібним призером чемпіонату Білорусі – у сезонах 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996 та 1996/1997. У сезоні 1997/1998 він виборов бронзову медаль.

Після повернення з Білорусі Монахов кілька років працював тренером у спортивній школі олімпійського резерву у російському місті Електросталь.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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