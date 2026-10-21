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Українські військові ліквідували російського окупанта Нікіту Феокістова, який брав участь у війні проти України. Смерть загарбника сталася ще у червні 2024 року, проте інформація про це та дата його поховання стали відомі пізніше.

За наявними даними, 26-річний Феокістов був кандидатом у майстри спорту з шахів, виконавши цей норматив у 12-річному віці. За свою шахову кар'єру він здобував срібні нагороди на першостях Росії серед студентів (2018 рік) та учнів (2015 рік), був призером першості Сибірського федерального округу з швидких та класичних шахів, а також багаторазовим переможцем регіональних турнірів у Новосибірській області.

Останній офіційний виступ шахіста на професійному рівні відбувся у травні 2024 року на турнірі в Іркутську, після чого той долучився до російських окупаційних військ і був знищений українськими захисниками.

Джерело: Главком.

Перед цим Сили оборони України ліквідували російського окупанта Дмитра Жукова, який до війни був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та переможцем низки російських турнірів. За даними російської сторони, військовий загинув 8 липня, а попрощаються з ним 27 липня.

ЗСУ ліквідували на фронті російського окупанта та боксера Санжи Ринчинова.

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