Відео: Сили оборони просунулися на 15 км у тил росіян під Куп’янськом

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Українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил російських окупантів на Куп’янському напрямку. Наступ відбувався під прикриттям безпілотників.

"Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Таким чином, окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська", - поінформували в корпусі "Хартія".

Як зазначили військові, в результаті операції понад 30 загарбників узяли в полон. Втрати ворога становлять понад 100 осіб.

"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею", – пояснив задум командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський.

За його інформацією, для проведення операції підготували бійців до роботи в замкненому просторі, облаштували підземний маршрут і застосували власні технологічні рішення для зв’язку, навігації та життєзабезпечення. Дії під землею й на поверхні скоординували з ударами безпілотників, зокрема через спільний координаційний центр із бригадою "Ахіллес".

До операції долучилися 13-та бригада Нацгвардії "Хартія", 23 окремий штурмовий полк "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія", полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія", підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес" та інші підрозділи Сил оборони.

Деталі проведеної на Харківщині підземної контрнаступальної операції "Велес" оприлюднив у Фейсбуці корпус "Хартія" Національної гвардії України.

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