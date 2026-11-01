Сили оборони у жовтні звільнили більше територій, ніж ворог захопив – Зеленський

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У жовтні 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат особового складу за весь час повномасштабної війни, втративши вбитими та важкопораненими 54 400 військових. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 21 жовтня також було зафіксовано абсолютний добовий рекорд втрат ворога — 2250 осіб.

Глава держави відзначив позитивну динаміку на фронті: за місяць Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

Володимир Зеленський подякував українським захисникам і наголосив, що для припинення колосальних втрат Росії достатньо обрати припинення вогню та дипломатичний шлях.

Джерело: Офіційний телеграм-канал Президента України.

Зеленський заявив про відсутність деескалації з боку Росії в енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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