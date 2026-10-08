Сили оборони України уразили великий нафтопереробний комплекс у Башкортостані

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8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства після цього виникла пожежа.

«Газпром нефтехим Салават» є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство здатне щороку переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини та випускає автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробної й нафтохімічної галузей.

Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ уразили три підприємства російського ВПК.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

Окупований Донецьк та значна частина тимчасово захопленої російськими терористами території області залишилися без електропостачання 18 вересня.

У ніч на суботу, 19 вересня, російська терористична армія вдарила по Павлограду. Відомо про пожежу.