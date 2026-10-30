Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів
0:00 / 0:00
Від початку 2026 року українські військові знищили або вивели з ладу 1 039 катерів і човнів російської армії. Для ураження водного транспорту Сили оборони використовували безпілотники.
У Міноборони наголосили, що усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA. За майже 10 місяців 2026 року динаміка уражень ворожих човнів і катерів така:
- січень — 51;
- лютий — 35;
- березень — 155;
- квітень — 92;
- травень — 76;
- червень — 103;
- липень — 236;
- серпень — 118;
- вересень — 106;
- 1 — 25 жовтня — 67.
«Ураження цих плавзасобів послаблює можливості ворога контролювати акваторії, перекидати особовий склад і техніку, забезпечувати свої підрозділи», — зауважили в Міноборони.
Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.
На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.
За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.