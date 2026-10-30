Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів

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Від початку 2026 року українські військові знищили або вивели з ладу 1 039 катерів і човнів російської армії. Для ураження водного транспорту Сили оборони використовували безпілотники.

У Міноборони наголосили, що усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA. За майже 10 місяців 2026 року динаміка уражень ворожих човнів і катерів така:

січень — 51;

лютий — 35;

березень — 155;

квітень — 92;

травень — 76;

червень — 103;

липень — 236;

серпень — 118;

вересень — 106;

1 — 25 жовтня — 67.

«Ураження цих плавзасобів послаблює можливості ворога контролювати акваторії, перекидати особовий склад і техніку, забезпечувати свої підрозділи», — зауважили в Міноборони.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.

За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.

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