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Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів

UA NEWS 30 Жовтня 2026 12:39
Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів
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Від початку 2026 року українські військові знищили або вивели з ладу 1 039 катерів і човнів російської армії. Для ураження водного транспорту Сили оборони використовували безпілотники.

 

У Міноборони наголосили, що усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA. За майже 10 місяців 2026 року динаміка уражень ворожих човнів і катерів така:

  • січень — 51;
  • лютий — 35;
  • березень — 155;
  • квітень — 92;
  • травень — 76;
  • червень — 103;
  • липень — 236;
  • серпень — 118;
  • вересень — 106;
  • 1 — 25 жовтня — 67.

«Ураження цих плавзасобів послаблює можливості ворога контролювати акваторії, перекидати особовий склад і техніку, забезпечувати свої підрозділи», — зауважили в Міноборони.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.

За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.

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