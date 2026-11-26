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У ніч на 26 листопада українські військові атакували два важливі об'єкти на території РФ — аеродром «Мариновка» та нафтову станцію «Транснефти». Про ураження цілей повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зазначивши, що об'єкти розташовані на Волзі та в Башкортостані.

Ракетні війська вдарили по аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області з БРК «Нептун» ВМС ЗС України. Там базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів. Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.

Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Субханкулово». Це вузол «Транснефти», через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану. Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа. Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і далі системно підривають воєнно-економічний потенціал противника та примушують росію припинити збройну агресію проти України.

Джерело: Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2 319 російських окупантів.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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