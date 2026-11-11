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Сили оборони уразили крім нафтотерміналу в Усть-Лузі ракетний корабель Буян-М

UA NEWS 11 Листопада 2026 19:01
Сили оборони уразили крім нафтотерміналу в Усть-Лузі ракетний корабель Буян-М
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У ніч на 11 листопада Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони завдала ударів по об'єктах портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури в порту Усть-Луга Ленінградської області. 

«За попередньою інформацією, на терміналі «Новатек-Усть-Луга» безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» уразили інфраструктурні об’єкти, зокрема декілька резервуарів об’ємом по 30 тис. тонн кожен», — зазначається у повідомленні СБУ. 

Унаслідок атаки зафіксовано масштабні пожежі та пошкодження резервуарних парків на терміналах «Усть-Луга Ойл» і АТ «Фактор», а також на залізничній станції Лужська. Крім того, у межах спецоперації було уражено малий ракетний корабель проєкта 21631 «Буян-М» під назвою «Наро-Фомінськ», який є носієм крилатих ракет «Калібр» та «Онікс».

Джерело: пресслужба Служби безпеки України.

Нагадаємо, що У Росії дрони масово атакували десятки регіонів, у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

11 листопада російському порту Усть-Луга, що розташований у Ленінградській області, продовжується масштабна пожежа після атаки безпілотників. Ліквідувати займання досі не вдалося, а над територією регіону здіймаються величезні хмари густого чорного диму.

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