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Сили оборони України 28 листопада та в ніч проти 29 листопада завдали ударів по логістиці російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Брянській області уражено три ворожі паливозаправники. У Генштабі зазначили, що саме ці машини доставляють пальне техніці на передову, а без них зупиняються танки, бронетехніка та вантажівки. Крім того, в районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів противника. Масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових цілях противника триватимуть до повного припинення російської збройної агресії проти України.

Джерело: повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

У ніч на 29 листопада було атаковане підприємство «Тольяттикаучук» у російському Тольятті, яке входить до групи «Татнефть» і випускає хімічну сировину, зокрема синтетичні каучуки для виробництва твердого ракетного палива потрапило під атаку безпілотників.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2479 російських військовослужбовців та знищили 1547 БпЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 листопада 2026 року.

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