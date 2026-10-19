Сили оборони уразили російську РЛС у Брянській області та склади на Донеччині

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Українські військові завдали серії влучних ударів по військових об'єктах армії РФ. У районі Трубчевська Брянської області знищено радіолокаційну станцію ворога, що створило прогалини у системі ППО окупантів та підвищило ефективність застосування українських БпЛА як уздовж лінії фронту, так і у глибині території РФ.

Крім того, на Харківщині у районі Лиману Першого уражено артилерійські позиції та розрахунки дронів ворога. На Донеччині сили оборони знищили склади боєприпасів біля Грінталя і Тернового та склад МТЗ біля Пелагіївки, а також вдарили по скупченнях живої сили в районах Свободного, Володимирівки й Набережного на Запоріжжі.

Джерело: Зведення Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед них — радіолокаційна станція «Каста», пункти управління БпЛА та склади боєприпасів.

Сили оборони підтвердили ураження низки військових, паливно-енергетичних і промислових об’єктів РФ. Під удар потрапили два нафтопереробні заводи та дві радіолокаційні станції в районі Новошахтинська, де на підприємствах спалахнули пожежі.

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