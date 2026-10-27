Сили оборони уразили склади боєприпасів та скупчення живої сили росіян

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Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

Окрім цього, знищено склади матеріально-технічних засобів агресора поблизу Луганська, Антрацита й Тимонового, а також завдано ударів по скупченнях озброєння, військової техніки та живої сили окупантів біля Красногорівки, Лагідного, Антрацита та Новопетрівки. У військовому командуванні підкреслили: «Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України».

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Під удар потрапив вузол зв’язку поблизу окупованого Мелітополя на Запоріжжі, а також пункти управління російських військ у районі Мирнограда на Донеччині та Червоногірки на Запоріжжі.

Сили оборони України уразили завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. За даними Генштабу, підприємство виробляє елементи живлення для авіабомб, крилатих ракет морського базування та ракетних комплексів «Искандер-М».

У російському Воронежі після атаки безпілотників зафіксували численні осередки пожеж.

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