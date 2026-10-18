Сили оборони вдарили по базі російських дронів біля Донецька

Підрозділи Сил оборони України атакували об’єкти, які російська армія використовує для ведення бойових дій. Удари завдали 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня на тимчасово окупованих територіях України. У Генштабі пояснили, що ураження цього об’єкта має зменшити можливості російської армії атакувати Україну дронами різних типів. Росія використовує такі безпілотники для ударів по українських містах, цивільній інфраструктурі та інших цілях. «Це зменшує спроможності противника атакувати територію України та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій», — зазначили у Генеральному штабі.

Ще однією ціллю стала ремонтна база автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ «Юг» російської армії. Вона розташована поблизу населеного пункту Суходільськ Луганської області. Цей об’єкт забезпечує ремонт військових машин, які росіяни використовують під час бойових дій. Ураження бази може ускладнити відновлення пошкодженої техніки та її повернення до російських підрозділів на фронті. «Ураження ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів на фронті», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також українські військові завдали удару по місцю зосередження особового складу одного з підрозділів російської армії. Його виявили в районі населеного пункту Дубове Донецької області. Таким чином, за повідомленням Генерального штабу, українські захисники уразили три цілі: об’єкт, пов’язаний із запуском ударних дронів, ремонтну базу військової техніки та скупчення російських військових.

У Генштабі наголосили, що операції проти важливих військових об’єктів противника тривають. Інших подробиць щодо наслідків ударів у повідомленні не навели. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, однією з цілей стало місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька.

Протягом доби на фронті зафіксували 215 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де здійснили 28 атак і втратили понад 100 окупантів.