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Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року уразили за допомогою безпілотних літальних апаратів понад 2 мільйони цілей російської армії. Зокрема, українські оператори дронів ліквідували або важко поранили більш як 320 тисяч російських військовослужбовців.

Усі зафіксовані влучання внесені до бойової системи DELTA та пройшли верифікацію фахівцями оборонного кластера Brave1. Окрім живої сили противника, безпілотники уражають широкий спектр військових об'єктів: засоби протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби та розвідки, бронетехніку, авто- і мототранспорт, катери, наземні роботизовані комплекси, командні пункти та склади.

Найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем наразі став жовтень, коли було верифіковано понад 257 тисяч уражень — це майже у 2,5 раза перевищує показники січня 2026 року.

Згідно з даними МОУ, за неповні 11 місяців 2026 року динаміка уражень ворожих цілей безпілотниками така:

січень – близько 105 800;

лютий – близько 105 300;

березень – близько 157 200;

квітень – близько 160 730;

травень – близько 181 128;

червень – близько 200 220;

липень – близько 226 370;

серпень – близько 252 460;

вересень – близько 255 930;

жовтень – близько 257 264;

1–17 листопада – близько 97 690.

У МОУ зауважили, що, зокрема, від початку року ліквідовано або важко поранено більш як 320 тисяч російських військових.

Джерело: Міністерство оборони України.

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