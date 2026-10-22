Сили оборони від початку року уразили понад 400 тисяч російських дронів

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Підрозділи Сил оборони України уразили 408 000 російських безпілотників від початку 2026 року.

Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

За неповні десять місяців 2026 року українські захисники уразили:

майже 248 000 БпЛА типу «крило» ;

майже 125 000 коптерів ;

понад 35 000 дронів типу «Шахед».

Кожен знищений російський безпілотник потенційно допомагає зберегти життя українських військовослужбовців і цивільного населення.

Підтвердження уражень російських БпЛА здійснюється за допомогою системи DELTA, яка є цифровим ядром управління сучасним полем бою. Ця система належить до технологічних рішень, що допомагають Україні здобувати перевагу над противником.

Механізм верифікації дає змогу відстежувати обставини кожного ураження ворожого безпілотника, аналізувати результати бойових операцій і швидше масштабувати ефективні рішення.

Раніше повідомлялося, що у вересні українські військові зафіксували 1,8 млн результатів виконаних місій у Mission Control — одному з модулів DELTA. Він дає змогу реєструвати результати виконаних завдань, аналізувати їх і використовувати отримані дані для подальшого планування бойових операцій.

Про це повідомляє Міноборони України.

19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, пункт управління, переправа через річку та ремонтна база.

Від вечора 29 вересня Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Оператори 413-го полку СБС «Рейд» уразили російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Удару завдали українські оператори безпілотних систем.

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