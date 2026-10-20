Сили оборони вразили пункт управління, ремонтний підрозділ і склади росіян на ТОТ

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19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

За повідомленням Сил оборони України, пункт управління підрозділу російських окупантів уразили поблизу населеного пункту Федорівка Запорізької області.

Також під удар потрапив ремонтний підрозділ російської армії в районі населеного пункту Кальміуське Донецької області.

Ураження таких об’єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої військової техніки та її повернення до бойових дій.

Українські військові також завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російських окупантів. За наявною інформацією, цілі розташовувалися поблизу таких населених пунктів:

Кріпенський Луганської області;

Рівнопіль Донецької області;

Лагідне Запорізької області.

Ураження логістичних об’єктів може ускладнити забезпечення російських підрозділів необхідними матеріалами та ресурсами.

Крім того, українські захисники уразили місця зосередження особового складу російської армії в низці населених пунктів.

У Запорізькій області цілями стали райони Рибалівки, Басані, Федорівки та Миколаївки.

У Донецькій області уражено місця зосередження російських військових поблизу Зеленого Гаю, Горлівки та Селидового. Ще одна ціль розташовувалася в районі Сватового Луганської області.

У Силах оборони наголосили, що робота по ключових військових об’єктах противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

«Далі буде!» — підсумували українські військові.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, пункт управління, переправа через річку та ремонтна база.

Від вечора 29 вересня Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Оператори 413-го полку СБС «Рейд» уразили російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Удару завдали українські оператори безпілотних систем.

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