Сили оборони за 13 днів атакували понад третину російських нафтопереробних заводів

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У період із 30 жовтня до 11 листопада Сили оборони України уразили щонайменше дев'ять російських нафтопереробних заводів. Їхня загальна номінальна потужність перевищує 120 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад третину всіх нафтопереробних потужностей Росії.

За неповні два тижні під ударами опинилися підприємства, на які припадає понад третина всієї нафтопереробної потужності Росії. Як пояснили у компанії, загалом ідеться про 36%.

Для нових успішних атак ЗСУ застосували засоби ураження від Fire Point.

Які російські НПЗ атакувала Україна

Серед підприємств, які опинилися під ударами в зазначений період:

Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області - атакований 30 жовтня. У Fire Point заявили про численні влучання, зокрема в установку гідроочищення дизельного пального. Проєктна потужність заводу становить близько 8,8 млн тонн на рік; Уфимський нафтопереробний комплекс у Башкортостані - про атаку на підприємства комплексу повідомляли 31 жовтня. До нього входять кілька заводів, зокрема "Башнефть-Новойл", "Уфанефтехим" та Уфимський НПЗ; Кстовський НПЗ (НОРСИ) у Нижньогородській області - атакований 1 листопада. Потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік; Ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - під ударом опинився 3 листопада. Після атаки повідомляли про пожежу, пошкодження інфраструктури та поранених працівників. Потужність заводу - близько 15 млн тонн на рік; Рязанський НПЗ - атакований 5 листопада. Його потужність оцінюють приблизно у 17 млн тонн на рік; Афіпський НПЗ у Краснодарському краї - під ударом був 6 листопада. Потужність підприємства становить близько 6,25 млн тонн на рік; Саратовський НПЗ - атакований у ніч проти 7 листопада. Потужність заводу - близько 7 млн тонн на рік; Киришський НПЗ (КІНЕФ) у Ленінградській області - атакований 9 листопада. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії з потужністю близько 20 млн тонн на рік; Омський НПЗ - про атаку на підприємство повідомляли 11 листопада. Його потужність становить близько 22 млн тонн на рік.

Таким чином, удари охопили підприємства в різних регіонах Росії - від Поволжя та центральної частини країни до Краснодарського краю і Ленінградської області.

Що важливо розуміти, номінальна потужність заводів не означає, що вся вона була втрачена внаслідок атак. Реальні наслідки залежать від характеру пошкоджень, уражених установок та тривалості простою підприємств.

Про це повідомляється з посиланням на заяву компанії Fire Point.

Україна атакувала НПЗ у Рязанській області — Asharq Al-Awsat.

В РФ дрони масово атакували Санкт-Петербург та вразили Киришський НПЗ.

Відео: На Омському НПЗ у Росії спалахнула пожежа після атаки дронів.

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