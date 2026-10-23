Сили оборони за тиждень знешкодили понад 2,2 тисячі російських дронів

За даними Генштабу, російські війська використовували безпілотники кількох типів. Серед них — Shahed-131/136/238, «Пародія» та «Гербера». Загалом за сім діб українські військові знешкодили 2282 із 2597 запущених дронів. Це понад 87% від їхньої загальної кількості — тобто майже дев’ять із десяти безпілотників.

У Генеральному штабі пояснили, що російські війська постійно змінюють тактику повітряних атак. Вони прокладають нові маршрути, змінюють висоту польоту та одночасно запускають ударні дрони й хибні цілі. Так Росія намагається заплутати українську протиповітряну оборону та перевантажити її масованими атаками.

Як українські військові відбивають атаки

Для захисту неба Сили оборони використовують різні засоби. До відбиття атак залучають бойову авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та операторів безпілотних систем. Кожен із цих напрямів допомагає виявляти повітряні цілі та протидіяти їм. Завдяки спільній роботі українські військові за тиждень знешкодили понад дві тисячі російських безпілотників.

Водночас у Генштабі наголошують, що Росія продовжує вдосконалювати способи застосування дронів. Тому українська сторона також посилює протиповітряну оборону та вдосконалює методи виявлення й перехоплення повітряних цілей.

Українців закликають дотримуватися правил безпеки

У Генеральному штабі нагадали про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та одразу прямувати до найближчого укриття. Також військові просять не публікувати фото й відео роботи української протиповітряної оборони. Такі матеріали можуть розкрити місця розташування засобів ППО та особливості їхньої роботи. Це може допомогти російським військам коригувати подальші атаки.

Генштаб наголошує, що захист українського неба триває. Сили оборони продовжують посилювати протиповітряну оборону та шукати способи ефективніше виявляти й перехоплювати російські безпілотники. Про результати роботи повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

У північній частині Куп’янська Харківської області залишаються кілька десятків російських військових, які продовжують чинити організований опір. Сили оборони України працюють над тим, щоб позбавити противника можливості проводити ротацію та перекидати підкріплення до міста. Водночас заяви росіян про нібито захоплення Голубівки та Шевченкового не відповідають дійсності.