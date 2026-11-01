Сили оборони за три дні вивели з ладу 10% російської нафтопереробки

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Українські військові протягом трьох днів завдали ударів по трьох російських нафтопереробних заводах, які сумарно забезпечують близько 10% нафтопереробки держави-агресорки.

За даними OSINT-аналітиків проєкту Dnipro Osint, під ураження потрапили Новокуйбишевський і Кстовський НПЗ, а також «Башнефть-Новойл» у Башкортостані, сукупна річна потужність яких сягає 33 млн тонн нафти.

Аналітики зазначають, що внаслідок масштабних атак із ладу одночасно виходили як установки первинної переробки нафти, так і обладнання вторинного циклу. Масовані удари фактично ознаменували завершення двотижневої паузи в атаках на російську енергетику, якої Україна дотримувалася на прохання адміністрації президента США, оскільки росія не припиняла обстріли українських міст та інфраструктури.

Джерело: Dnipro Osint/

У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

Після українських ударів зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області та комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області.

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