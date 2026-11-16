Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії

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У ніч на 16 листопада Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Під час атаки ціллю стали установки з переробки нафти та виробничі потужності з виготовлення бензину.

Під удар потрапили три установки атмосферної трубчастої переробки нафти - АТ-4, АТ-5 та АТ-6. Також уражено комплекс виробництва автомобільних бензинів. Наразі масштаби завданих заводу збитків уточнюються.

Ільський НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі на півдні Росії. Його потужності дозволяють переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Завод має важливе значення для забезпечення потреб російської армії.

Завдяки розташуванню на півдні країни він може постачати пальне російським військовим угрупованням, які воюють проти України, зокрема на фронті та в окупованому Криму.

Ураження установок первинної переробки нафти та комплексу виробництва бензинів може вплинути на обсяги пального, доступного для російської військової техніки, а також на доходи від нафтопереробки.

Про це повідомляється з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Україна скоротила переробку нафти в Росії на 30% та зупинила 9 ключових НПЗ.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

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