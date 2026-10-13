Сирський пояснив, чому дрони досі не можуть замінити піхоту на фронті

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Попри розвиток безпілотників і роботизованих систем, повністю замінити піхоту на фронті поки неможливо. Наявні технології ще не здатні виконувати всі завдання, з якими справляються військовослужбовці.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю BBC News Україна.

За його словами, ситуація залежить від технологічного рівня дронів, їхньої кількості та можливостей. Нині розробки, які могли б повноцінно замінити піхоту, існують переважно у вигляді концепцій і рекламних демонстрацій.

Сирський також наголосив, що протяжність активного фронту перевищує 1250 км, а утримання таких територій потребує значної кількості піхоти, техніки, артилерії, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників.

Через панування дронів на полі бою утримання позицій дедалі частіше здійснюють невеликі розосереджені бойові групи.

У майбутньому ситуацію можуть змінити вдосконалені роботи, сенсори та засоби індивідуального захисту, зокрема екзоскелети, які допомагатимуть військовим переносити більше спорядження. Однак наразі такі технології не можуть повністю перебрати на себе функції піхоти.

Джерело: BBC News Україна

Крім того, оператори Sword Group 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України перерізали один із маршрутів просочування російських військ на Донецькому напрямку. Під час операції українські спецпризначенці знищили трьох військових РФ і взяли ще одного в полон.

Протягом минулої доби на фронтізафіксували203 бойові зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найбільшу кількість атак противник зосередив на Покровському напрямку.

У ніч проти 13 жовтня російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

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