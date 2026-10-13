Сирський пояснив доцільність Курської операції замість оборони Покровська – ВВС

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Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Курська операція була необхідним кроком, який дозволив зірвати плани рф та змусив ворога зупинити наступ на більшості оперативних напрямків.

За його словами, розвідка виявила ослаблення російської оборони на Сумському напрямку після того, як окупанти перекинули свої сили на Харківщину, що створило умови для проведення успішного контрнаступу.

Ексголовком підкреслив, що залучені в операції три неповні бригади десантно-штурмових військ не змогли б кардинально змінити ситуацію на Покровському напрямку проти майже стотисячного угруповання рф. Натомість проведення операції на території ворога змусило російське командування перекинути близько 70 тисяч найбільш підготовлених військових на Курський напрямок. Це дало змогу ЗСУ підготувати резерви, відновити боєздатність підрозділів і підвищити моральний стан війська.

Про це він розповів і інтерв'ю ВВС.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що мав розбіжності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим щодо фінансування армії та закупівель озброєння. За його словами, частина закупівель не відповідала потребам війська, визначеним Генеральним штабом.

Нагадаємо, гостра нестача зброї та роботизованих систем у ЗСУ стала причиною публічного конфлікту між вищим військовим командуванням і призвела до кадрових змін у Міністерстві оборони.

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