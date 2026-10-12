Ситуація в Олешках є прикладом геноциду з боку Росії, — Зеленський

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані російськими військами Олешки на Херсонщині є прикладом геноциду. За його словами, загарбники позбавили місцевих жителів, зокрема дітей, можливості отримувати їжу, а місто зазнало масштабних руйнувань

Зеленський наголосив, що ситуація в Олешках виходить за межі проблеми голоду, адже російські окупанти перешкоджають місцевим жителям отримувати продукти харчування. Нині місто перебуває під окупацією, що значно ускладнює надання допомоги людям.

«Це місце в Україні, яке тепер зрівняне із землею, де росіяни не давали ні дітям, ні дорослим отримувати їжу. Зараз ми говоримо не про голод там, ми говоримо про геноцид. Ось про що ми говоримо. Ми намагаємося допомогти цим людям, але вони зараз під окупацією.

Ми вдячні всім країнам, які намагаються нам допомогти. Ми вдячні всім, які допомагають нам розблокувати місто Олешки і повернути наших громадян, повернути наших людей. Але це надзвичайно важко, і це дуже болісно станом на сьогодні», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував країнам, які підтримують Україну та допомагають шукати можливості для розблокування Олешок і повернення українських громадян. Водночас він підкреслив, що через окупацію це завдання залишається надзвичайно складним і болісним.

Про це глава держави розповів під час Варшавського безпекового форуму.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

Читай нас у