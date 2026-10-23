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США намагаються відновити переговори про завершення російсько-української війни, пропонуючи нову схему можливих домовленостей між Києвом і Москвою. За даними журналістів, серед положень плану — відмова України від вступу до НАТО, перспектива членства в Європейському Союзі, скасування санкцій проти Росії та відновлення постачання російського газу до Європи.

За інформацією видання, американська адміністрація намагається терміново відновити роботу над мирною угодою, яку журналісти характеризують як незбалансовану. Водночас українські посадовці поки не мають повної інформації про останні пропозиції Вашингтона, хоча загальна схема можливих домовленостей їм уже знайома.

Зокрема, один із варіантів передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Для України пропонують інвестиційний пакет і перспективу членства в Європейському Союзі в обмін на відмову від вступу до Північноатлантичного альянсу.

Росія, відповідно до описаної схеми, може отримати можливість укладати комерційні угоди з американськими компаніями, домогтися скасування санкцій та нормалізації політичних відносин зі Сполученими Штатами.

Крім того, серед нових економічних пропозицій для Москви розглядають відновлення постачання російського природного газу до Європи та відновлення роботи газопроводу «Північний потік».

Водночас, як зазначає The Economist, Росія наразі не демонструє готовності до мирного врегулювання. Москва розпочинає масштабну зимову кампанію ударів і, ймовірно, намагатиметься затягувати переговорний процес, розраховуючи на поступки в питанні санкцій.

Раніше Путін заперечив територіальні втрати України на тлі мирних переговорів.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на саміт G20 у Флориді, якщо президент США Дональд Трамп запросить Україну та там буде можливість обговорити мирні домовленості за участю Володимира Путіна.

Також Зеленський заявив, що Україна допускає можливість припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту для початку переговорів, однак відмовляється віддавати свої території чи визнавати їх російськими.

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