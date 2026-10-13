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Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував Сполученим Штатам викрасти президента України Володимира Зеленського за аналогією з Ніколасом Мадуро. На його думку, спочатку американській владі варто відкрити проти українського лідера кримінальну справу, звинувативши його в привласненні коштів американських платників податків.

«А потім викрасти його, як Мадуро», — заявив Соловйов в ефірі федерального телеканалу. Після цього він також згадав колишнього панамського диктатора Мануеля Нор’єгу.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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