Відео: Соловйов закликав США викрасти Зеленського за прикладом Мадуро
Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував Сполученим Штатам викрасти президента України Володимира Зеленського за аналогією з Ніколасом Мадуро. На його думку, спочатку американській владі варто відкрити проти українського лідера кримінальну справу, звинувативши його в привласненні коштів американських платників податків.
«А потім викрасти його, як Мадуро», — заявив Соловйов в ефірі федерального телеканалу. Після цього він також згадав колишнього панамського диктатора Мануеля Нор’єгу.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
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