SpaceX обмежила роботу терміналів Starlink для військових, — Стерненко

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У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв’язку Starlink, які використовують українські військові. Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій.

«Сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій», — написав він.

Сергій Стерненко припустив, що рішення про обмеження роботи терміналів могли ухвалити на запит адміністрації президента США Дональда Трампа. Водночас він не навів підтверджень цієї версії.

За словами активіста, звичайні термінали супутникового зв’язку наразі продовжують працювати.

Офіційного підтвердження причин можливих обмежень з боку SpaceX у наведеному повідомленні немає. Так само не уточнюється, які саме військові місії були зірвані та скільки підрозділів могли зіткнутися з проблемами зв’язку.

Starlink відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку для українських військових, тому можливі обмеження його роботи можуть впливати на виконання завдань підрозділами, які використовують супутниковий інтернет.

Про це Стерненко повідомив у Телеграмі.

Раніше Ілон Маск, генеральний директор і головний інженер SpaceX, яка розробляє та виробляє супутникову систему Starlink, підтримав президента США Дональда Трампа, який закликав Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Після заяви Маска в Україні та за її межами знову заговорили про ризик можливого відключення Starlink, однак радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов вважаєтакий сценарій малоймовірним.

Американський бізнесмен Ілон Маск долучивсядо критики президента України Володимира Зеленського, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня відреагував на заяву американського мільярдера Ілона Маска, який заявив, що український лідер нібито «зайшов надто далеко» та має залишити посаду. Зеленський наголосив, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна значно складніше, ніж тиснути на Україну.

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