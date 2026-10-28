Спецоперація GROUP 10 на Сумщині: знищено понад 100 окупантів, ще 29 взяли в полон

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові кадри спецоперації GROUP 10 на Сумщині. За сім днів українські спецпризначенці зачистили від російських окупантів понад 600 гектарів території, уразили 1100 цілей і ліквідували 108 загарбників. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

Як повідомили в ГУР, головним завданням операції було зірвати наступальні плани російських окупаційних військ і не допустити перерізання логістичних шляхів Сил оборони України.

Протягом семи днів оператори GROUP 10 проводили бойові дії та зачищали територію від присутності противника. Загалом під контроль українських військових перейшло понад 600 гектарів.

Після виконання завдань зачищені та взяті під контроль позиції передали іншим підрозділам Сил оборони України.

Під час бойових зіткнень із противником українські військові досягли таких результатів:

1100 ворожих цілей уражено ;

108 російських загарбників ліквідовано ;

29 військових РФ взято в полон.

У ГУР продовжують оприлюднювати матеріали про перебіг спецоперації GROUP 10 на Сумщині.

Нову добірку відео та фотографій опублікували в середу, 28 жовтня, у Telegram-каналі Департаменту активних дій ГУР МОУ.

Крім того, військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових.

До операції «Велес» долучилися13-та бригада Нацгвардії «Хартія», 23 окремий штурмовий полк «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія», полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія», підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес» та інші підрозділи Сил оборони.

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