У ніч на 17 листопада Кримський міст міг опинитися під ракетним ударом. За попередніми даними, для атаки могли використати українську ракету «Фламінго». Інформація про обставини удару та його наслідки наразі потребує підтвердження.

Штілерман поширив повідомлення колишнього радника глави МВС Антона Геращенка, у якому йдеться про можливу атаку на Кримський міст із застосуванням ракети «Фламінго».

До допису також додали фотографію, на якій, як стверджується, зображено засіб ураження під час наближення до Кримського мосту.

Водночас Денис Штілерман не оприлюднив окремої заяви, яка б підтверджувала факт атаки або застосування ракети «Фламінго».

Масштаб пошкоджень мостової конструкції може свідчити про значну силу удару.

За інформацією OSINT-пабліків, після атаки у воду впали арка автомобільної частини Кримського мосту та один із його прольотів.

Офіційного підтвердження обставин удару, використання конкретного типу ракети та повного масштабу руйнувань у наведеному повідомленні немає.

Про це повідомив у соцмережі X головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст зновуопинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

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