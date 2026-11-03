США анонсували переговори Києва й Москви в Абу-Дабі — The National

США наступного тижня виступлять посередником у робочих переговорах між Києвом і Москвою в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати. Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф, повідомляє The National.

Переговори мають бути присвячені завершенню війни Росії, держави-агресора, проти України. За словами Віткоффа, Вашингтон прагне просунути зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

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Теми переговорів

Учасники обговорюватимуть післявоєнні безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру. Віткофф заявив, що США розраховують використати прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, для укладення всеосяжної і тривалої мирної угоди.

Консультації у Брюсселі

Цього тижня американські переговорники також мають зустрітися у Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО. Серед тем консультацій — гарантії безпеки для України, післявоєнна архітектура безпеки Європи й економічні можливості для підтримки відбудови України.

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