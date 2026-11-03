США готуються просити союзників по НАТО про кошти на зброю для України — Anadolu Agency

Сполучені Штати готуються звернутися до союзників по НАТО з проханням надати додаткове фінансування для закупівлі американської зброї для України за програмою Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Запит може надійти вже цього місяця, повідомляє Anadolu Agency із посиланням на Bloomberg та джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Дефіцит близько $2 млрд

За даними співрозмовників Bloomberg, програма має дефіцит фінансування приблизно на $2 млрд для пакетів озброєння, які вже отримали схвалення. Точний обсяг додаткових внесків, який Вашингтон планує запросити у союзників, наразі невідомий. США вже повідомили деяким союзникам по НАТО про намір просити нове фінансування.

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Постачання тривають

Сполучені Штати продовжували постачати Україні зброю до отримання повного обсягу фінансових внесків від союзників. Дефіцит може зрости, якщо Пентагон схвалить додаткові постачання озброєння. У межах PURL країни-учасниці спрямовують кошти на придбання американської зброї та військового обладнання, яке згодом передають Києву.

Попередні постачання за цією ініціативою включали критично важливі системи протиповітряної оборони та інше обладнання для українських військових. Програма є одним із ключових компонентів зусиль НАТО щодо посилення військових можливостей України у війні, яку Російська Федерація — держава-агресор — веде проти України.

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