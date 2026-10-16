США не попередили Україну про дизельну угоду з Росією та послаблення санкцій, — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не був заздалегідь поінформований про домовленості США з Росією щодо постачання дизельного пального та рішення про послаблення санкцій.

За його словами, обидва кроки стали несподіванкою для України.

«Про „дизельну угоду“ ми не знали, окей. Зняття санкцій — це також був „сюрприз“ для всіх, окей. Але якщо із цим пов’язані наші відповіді по території ворога, який вбиває наших людей, думаю, що тоді про це потрібно з нами говорити.

Думаю, ми повинні знати про це. Ми отримували сигнали після того, як відповідні речі відбулися», — розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна від самого початку підтримала пропозицію про «енергетичне перемир’я». Якщо домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не вдається, Київ пропонував розглянути інші варіанти припинення вогню.

За словами Зеленського, американська сторона передала Україні відповідні сигнали, однак Росія не погоджувалася на припинення бойових дій у цій сфері.

«Наша пропозиція була проста. „Енергетичне перемир’я“ ми підтримали одразу. Якщо цього немає, то запропонуйте хоч якесь „припинення вогню“. Якщо цього немає, і це залежить від РФ, а вони не хочуть, ми отримали сигнал від американської сторони», — зазначив президент.

Зеленський також пояснив, що Україна намагалася врахувати інтереси США, які ухвалили рішення щодо домовленостей із Росією. Водночас Київ наполягав на необхідності захистити власну енергетичну інфраструктуру від російських атак.

Президент заявив, що запропонував американській стороні надати Україні антибалістичні ракети, необхідні для посилення захисту енергетичних об’єктів.

«Моя пропозиція була така: окей, ми партнери, зрозуміло, вам це потрібно, ви вирішили, що вам це потрібно, хоча вся аналітика говорить, що це не впливає на ціну, але тим не менш. І вам це потрібно, але вони (РФ. — Ред.) атакуватимуть нашу енергосистему, якщо немає енергетичного припинення вогню, то дайте нам антибалістичні ракети, щоб я захистив енергетичні об’єкти. Дайте не дуже багато. Я не отримав цього», — наголосив Зеленський.

За словами президента, Україна не отримала запитуваних ракет. Він назвав ситуацію дивною, зважаючи на те, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, а домовленості між Вашингтоном і Москвою, за його словами, не були попередньо узгоджені з Києвом.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами.

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