США не вимагатимуть від України територіальних поступок на переговорах в Абу-Дабі — FT

0:00 / 0:00

США розраховують досягти прогресу під час тристоронніх переговорів з Україною та Росією, які мають відбутися в Абу-Дабі у листопаді. Раніше Вашингтон пов’язував надання Україні майбутніх гарантій безпеки з територіальними поступками. Однак тепер, за даними видання, американська сторона відмовилася тиснути на Київ у питанні територій напередодні переговорів.

За даними співрозмовників видання, США та РФ обговорюють потенційне повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у межах ширших переговорів щодо припинення війни РФ проти України. Зокрема припускають, що після закінчення війни спільне американо-російське підприємство може запрацювати біля узбережжя острова Сахалін на російському Далекому Сході.

За інформацією джерел FT, обговорювалось і залучення американських компаній до плану відновлення продажів російської нафти до Європи через нафтопровід Дружба.

Про це 27 жовтня написало видання Financial Times з посиланням на два обізнані джерела.

Зеленський назвав терміни тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Переговори України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії, — Sky News.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венсзаявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди.

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що потенційним майданчиком для проведення тристоронніх переговорів між США, росією та Україною розглядається Абу-Дабі.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні плануютьпровести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Читай нас у