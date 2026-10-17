США працюють над організацією зустрічі Зеленського та Путіна

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Американська влада докладає зусиль, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна. У США зазначають, що вже є певні пропозиції щодо можливих переговорів.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

«США працюють над зустріччю, у них є пропозиції», — наголосив український президент.

За його словами, переговори можуть відбутися в одній із країн Близького Сходу.

Команда Трампа вже озвучила кілька пропозицій, серед них — Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Саудівська Аравія.

Також цілком імовірно, що цю зустріч можуть організувати у США під час засідання «Групи двадцяти», однак підтвердження досі немає ні від Вашингтона, ні від Москви.

«Ця зустріч може бути в одній з європейських країн. Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього. Подивимось на результат трішки пізніше», — підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський заявив про потепління у відносинах із Польщею.

До цього Зеленський анонсував можливу зустріч переговорних команд України та США.

Також Зеленський вважає, що США продовжать послаблювати санкції проти Росії.

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.

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