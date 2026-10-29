ССО створили інтерактивну мапу українського спротиву в окупації

Сили спеціальних операцій ЗСУ представили інтерактивну мапу, яка показує, як українці чинять опір російській окупації. На ній зібрали публічно відомі й підтверджені дії Руху опору ССО та цивільних, які продовжують боротьбу на тимчасово окупованих і вже звільнених територіях. Мапа містить хронологію подій, розподіл за регіонами та посилання на відповідні новинні матеріали.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України вперше оприлюднили інтерактивну хроніку українського спротиву на тимчасово окупованих і деокупованих територіях. Про запуск ресурсу повідомила пресслужба ССО ЗСУ. Мапа допомагає побачити, як українці продовжують протистояти окупації та підтримувати зв’язок з Україною. На ній зібрали інформацію про діяльність Руху опору ССО, а також про самоорганізований цивільний спротив. Користувачі можуть переглядати події за регіонами, стежити за їхньою хронологією та знаходити матеріали, які розповідають про конкретні випадки опору.

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За словами представників ССО, ресурс охоплює різні форми спротиву. Це не лише активні дії проти російських окупаційних сил, а й ненасильницький опір, який українці чинять у повсякденному житті.

На мапі показали лише частину спротиву

У ССО наголошують, що оприлюднена інформація не відображає всього масштабу українського підпілля. Частина операцій і дій учасників спротиву залишається непублічною, адже розголошення подробиць може загрожувати їхній безпеці, життю їхніх рідних або виконанню майбутніх завдань. «За кожною позначкою на цій карті стоять люди, які в умовах окупації продовжують чинити спротив і зберігати зв’язок з Україною», — зазначив представник Руху опору ССО ЗСУ.

Він також наголосив, що українці на тимчасово окупованих територіях продовжують діяти, обираючи способи спротиву залежно від обставин і власних можливостей. За його словами, оприлюднені на мапі випадки — лише невелика частина того, що відбувається насправді.

Яким буває спротив на окупованих територіях

У ССО пояснюють, що опір російській окупації може мати різні форми. Наприклад, люди можуть зберігати українську мову, культуру та традиції, попри тиск окупаційної влади. Такі дії допомагають підтримувати українську ідентичність навіть у складних умовах. Водночас спротив може передбачати й активніші дії проти ворога, зокрема диверсії на об’єктах, які використовують російські військові. Однак через ризики для учасників підпілля інформацію про такі операції можуть оприлюднювати лише тоді, коли це не загрожує безпеці людей і подальшим завданням.

У пресслужбі ССО також нагадали, що участь у Русі опору є добровільною та конфіденційною. Підготовкою та координацією людей, які долучаються до цього руху, займаються Сили спеціальних операцій ЗСУ. У відомстві зазначають, що така організація допомагає громадянам, які готові чинити спротив окупації, діяти скоординовано та підтримувати Сили оборони й безпеки України.

Головна мета Руху опору — допомагати українським захисникам звільняти території, які перебувають під контролем Росії. Нова інтерактивна мапа має зберегти інформацію про відомі випадки спротиву та показати, що навіть в умовах окупації українці продовжують протистояти загарбникам. Ознайомитися з мапою можна на офіційному сайті Руху опору.

За два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13. Під час серії спеціальних дій українські військові також повернули контроль над населеним пунктом Новоселівка та здобули розвідувальні дані.

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ Rangers провели прихований наліт на позицію російських військових на східному напрямку. Після того як противник відмовився здатися, бійці зачистили бліндаж, знищили одного російського військового та забрали зброю і документи.

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