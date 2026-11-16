ССО та партизани уразили дві нафтобази у російському Азові

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Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з представниками російського повстанського руху «Черная искра» вночі 16 листопада атакували дві нафтобази у місті Азов Ростовської області рф, що задіяні у постачанні пального для окупаційних військ на півдні України.

«Ураження цих об’єктів послаблює логістичні можливості противника та створює перешкоди для забезпечення паливом окупаційних військ на території України», — зазначили у пресслужбі ССО.

Під удар потрапили розподільчий термінал ТОВ «Транзит-Експрес», який здійснює перевантаження нафтопродуктів із залізничного транспорту на автомобільний, а також нафтобаза «Азовська» поблизу портової інфраструктури з резервуарним парком на 30 тисяч кубометрів і потужністю перевалки до 60 тисяч тонн пального на місяць.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗС України.

Вночі 16 листопада атака сталася в місті Азов Ростовської області Росії, де знаходиться важлива нафтобаза окупантів.

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох промислових підприємствах у Татарстані та заводу військово-промислового комплексу в Брянській області Росії. На територіях уражених об'єктів спалахнули пожежі. Серед цілей — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та підприємство, яке виробляє літальні апарати, зокрема вертольоти.

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області Росії та дронопорту поблизу населеного пункту Цимбулова в Орловській області.

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