ССО взяли в полон двох російських розвідників і захопили важливі документи

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію. Під час допиту полонені розповіли, як російські військові створюють фальшиві відео, щоб видати бажане за реальне просування на фронті.

Операцію провели бійці 6-го полку ССО Rangers. Вони здійснили наліт на позицію противника та захопили двох військовослужбовців російського розвідувального підрозділу. Разом із полоненими українські спецпризначенці отримали документи та засоби зв’язку, які становлять розвідувальну цінність. «Під час спеціальних дій оператори шостого полку ССО Rangers провели наліт на позицію противника та взяли в полон двох військовослужбовців його розвідувального підрозділу. Також здобули документи й засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність», — йдеться в повідомленні.

Як росіяни створюють фальшиві відео з фронту

Під час допиту полонені розповіли про спосіб, за допомогою якого російські військові імітують захоплення українських позицій і населених пунктів. За їхніми словами, для цього групу військових із російським прапором направляють до заздалегідь визначеного місця. Там вони демонструють символіку, а процес знімають із безпілотника. Згодом ці кадри поширюють як нібито підтвердження того, що російська армія захопила певну позицію або населений пункт.

Тобто відео з прапором, яке може виглядати як доказ просування окупантів, насправді не обов’язково свідчить про встановлення контролю над територією. За інформацією ССО, полонені описали саме таку схему створення постановочних матеріалів.

Раніше ЗСУ взяли в полон громадянина Індонезії

Тим часом раніше українські військові вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці російської армії. Йдеться про 49-річного чоловіка, уродженця острова Ява. За повідомленнями українських медіа, його направили до Запорізької області для участі у штурмових діях. Після удару українських безпілотників по його підрозділу чоловік самостійно дістався території, контрольованої Україною, де й потрапив у полон.

Цей випадок став першим відомим випадком захоплення українськими військовими в полон громадянина Індонезії, який брав участь у бойових діях на боці Росії. Про це повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові в Запорізькій області вперше захопили в полон громадянина Індонезії, який брав участь у бойових діях на боці Росії. 49-річний чоловік потрапив під атаку безпілотників під час штурму та зміг дістатися позицій українських захисників.

Раніше оператори 3-го загону 4-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер»захопили російського військовослужбовця без жодного пострілу. Він був одягнений у форму Збройних сил України.

Військовий із Хмельниччини, який до служби займався фермерством, провів 248 діб на позиціях у Степногірську та пережив чотири поранення. Попри ненависть до полоненого, він вивів його крізь кілзону, розповіли в 128-й окремій важкій механізованій бригаді «Дике Поле», яка опублікувала історію бійця у Facebook.



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